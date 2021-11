Plélo Plélo Côtes-d'Armor, Plélo Loto Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

Loto Plélo, 1 décembre 2021, Plélo. Loto Salle Polyvalente Rue de la Solidarité Plélo

2021-12-01 14:00:00 – 2022-01-01 Salle Polyvalente Rue de la Solidarité

Plélo Côtes d’Armor Plélo Ouvertures des portes à 10h30, début du loto à 14h. 20 tirages – lots de 20 à 150€.

Loto réservé aux adhérents qu’ils soient membres actifs ou membres utilisateurs (cotisation 1 € l’année), organisé chaque 1er mercredi du mois.

Les participants présentent leur carte d’adhérent ou de membre, celle-ci est tamponnée à chaque loto.

3 tampons donnent droit à 1 carton gratuit distribué lors du paiement.

Un entracte est proposé dans le milieu de l’après-midi pendant lequel le Seniorsclub offre café, chocolat, viennoiserie. Une petite restauration payante (casse-croûte, gâteaux, café) est proposée dès 11 h. +33 6 48 33 50 82 http://seniorsclubplelo.wixsite.com/seniorsclubplelo/loto Ouvertures des portes à 10h30, début du loto à 14h. 20 tirages – lots de 20 à 150€.

Un entracte est proposé dans le milieu de l’après-midi pendant lequel le Seniorsclub offre café, chocolat, viennoiserie. Une petite restauration payante (casse-croûte, gâteaux, café) est proposée dès 11 h. Salle Polyvalente Rue de la Solidarité Plélo

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plélo Autres Lieu Plélo Adresse Salle Polyvalente Rue de la Solidarité Ville Plélo lieuville Salle Polyvalente Rue de la Solidarité Plélo