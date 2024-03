Loto des écoles Aixe-sur-Vienne, dimanche 24 mars 2024.

L’association des Bout’en train organise un loto des écoles au centre culturel Jacques Prévert.

De nombreux lots (four à pizza, montre robot aspirateur, etc) et bons d’achat sont à remporter.

Une tombola sera proposée. 3 3 EUR.

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boutentrainaixois@gmail.com

