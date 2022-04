Lorenzo Saint-Malo, 19 janvier 2023, Saint-Malo.

Lorenzo La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2023-01-19 20:30:00 – 2023-01-19 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Ille-et-Vilaine

« On te laissera pas d’argent, même pas le bénéfice du doute » : Lorenzo a bien résumé les choses pour ce retour fracassant. Après avoir ratiboisé le game des cartes Pokémon suite à la vente aux enchères de cartes de sa collection personnelle, qui lui a permis d’amasser la modique somme de 300 000€, Lorenzo revient à ses premières amours avec ‘Catastrophe’. Les expériences génétiques menées sur Lorenzo par des scientifiques ont mal tourné, et il en sort pire que jamais : infernal, machiavélique, bestial et rhabillé de la tête au pied (son mythique bob blanc a viré au noir). Rico, son compère de toujours, l’accompagne pour aller semer la zizanie dans la ville au volant de leur véhicule blindé. Ils sont fin prêts à écraser « ton chien, ta femme, tes gosses » pour arriver à leur fins…

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

info@lanouvellevague.org +33 2 99 19 00 20 https://lanouvellevague.org/

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

