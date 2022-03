L’impératrice : Concert Pop Agen, 25 mai 2022, Agen.

L’impératrice : Concert Pop Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen

2022-05-25 – 2022-05-25 Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol

Agen Lot-et-Garonne

Après un premier album Matahari, suivi de deux Olympia complets et d’une tournée mondiale, L’impératrice – le sextet parisien emblématique de la nouvelle chanson française – signe Tsako Tubo, un superbe nouvel opus.

Si L’Impératrice a gardé le goût de la danse, des synthés vintage et des mélodies aux accents seventies, elle livre un album plus intime et personnel qui s’approche aussi plus du jazz. S’éloignant des cadres de la chanson française, elle compose des titres qui se jouent des structures, osant une cassure, un rythme syncopé, à l’image de ce coeur qui, sur le beau Anomalie bleue, saute une pulsation sur deux sous le coup d’un transport amoureux…

Après un premier album Matahari, suivi de deux Olympia complets et d’une tournée mondiale, L’impératrice – le sextet parisien emblématique de la nouvelle chanson française – signe Tsako Tubo, un superbe nouvel opus.

Après un premier album Matahari, suivi de deux Olympia complets et d’une tournée mondiale, L’impératrice – le sextet parisien emblématique de la nouvelle chanson française – signe Tsako Tubo, un superbe nouvel opus.

Si L’Impératrice a gardé le goût de la danse, des synthés vintage et des mélodies aux accents seventies, elle livre un album plus intime et personnel qui s’approche aussi plus du jazz. S’éloignant des cadres de la chanson française, elle compose des titres qui se jouent des structures, osant une cassure, un rythme syncopé, à l’image de ce coeur qui, sur le beau Anomalie bleue, saute une pulsation sur deux sous le coup d’un transport amoureux…

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen

dernière mise à jour : 2022-03-17 par