L’île – Théâtre Pleubian, 19 mai 2022, Pleubian.

L’île – Théâtre Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian

2022-05-19 – 2022-05-19 Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian

Sur une île non-répertoriée perdue au milieu des océans, des personnages se rencontrent. Ils ne se connaissent pas mais leurs vies vécues jusqu’au burn-out ou à l’échec les conduisent finalement vers cette terre retirée du monde. Ensemble, en totale perte de sens, ils vont inventer une nouvelle façon de vivre. Ils basculent alors dans une existence diaphane, et de souvenirs en chimères, ils imaginent tout ce qu’ils pourraient vivre ensemble, du plus probable au plus inouï, jusqu’à leur mort… Fiction à la croisée des réalités et des imaginaires, L’Île brasse les récits et les identités et nous parle de ce qui nous construit et de ce qui nous détruit. À travers chaque trajectoire, nous nous confrontons à l’éclatement du monde connecté dans lequel nous évoluons, où les identités s’effacent. Les histoires apparaissent alors comme autant de moyens d’exprimer le désir, la liberté ou l’urgence de disparaître.

Tout public dès 12 ans.

+33 2 96 55 50 26 http://www.arche-sillon.com/

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian

