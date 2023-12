Cours de stretching Lieu-dit Gué des Billes Saint-Priest-les-Fougères, 11 décembre 2023 10:00, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Apprentissage et pratique d’étirements passifs et postures. Séance en groupes, tous niveaux.

Sur réservation au moins 72h à l’avance.

Tous les lundis à 10h.

1ère séance = 10€ puis abonnement au trimestre ou à l’année..

Lieu-dit Gué des Billes

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Learn and practice passive stretching and postures. Group sessions, all levels.

Reservations required at least 72 hours in advance.

Every Monday at 10am.

1st session = 10? then quarterly or annual subscription.

Aprender y practicar estiramientos pasivos y posturas. Sesiones en grupo, todos los niveles.

Reserva obligatoria con 72 horas de antelación.

Todos los lunes a las 10h.

1ª sesión = 10? luego abono para un trimestre o un año.

Erlernen und Üben von passiven Dehnungen und Körperhaltungen. Sitzungen in Gruppen, alle Niveaus.

Nach Voranmeldung mindestens 72 Stunden im Voraus.

Jeden Montag um 10 Uhr.

erste Sitzung = 10?, dann Abonnement für ein Vierteljahr oder ein Jahr.

