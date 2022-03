Les tout-petits parlent aussi d’amour ! Audenge, 26 mars 2022, Audenge.

Les tout-petits parlent aussi d’amour ! Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Audenge

2022-03-26 – 2022-03-26 Médiathèque 15 Boulevard Gambetta

Audenge Gironde

EUR L’amour, c’est aussi pour les plus jeunes ! Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et savourez un très joli moment conté autour d’histoires tendres et malicieuses.

Des lectures sélectionnées avec beaucoup d’amour par les assistantes maternelles audengeoises qui se mettent en scène pour le plaisir des plus jeunes oreilles et de tous. Un moment précieux à partager en famille.

+33 5 56 26 98 56

© Médiathèque Audenge

