Les sorties nature de Louzou – L’air du large – Découverte des plantes comestibles et médicinales du littoral Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 16:00:00

Un moment de détente en pleine nature, pour découvrir les plantes et leurs vertus avec la mer pour toile de fond. Point de rdv exact communiqué au moment de la réservation

