EUR 4 6 Nous vous proposons, à deux voix, de venir découvrir en famille l’envers du décor de la scène nationale du Mans.

Une visite interactive où petits et grands découvriront à travers une visite guidée ce qui se trame avant la venue d’un spectacle, les moyens humains et techniques mis en oeuvre pour vous faire partager l’univers de l’artiste. L’accent sera mis sur la programmation jeune public. En partenariat avec la Scène nationale les Quinconces-l’Espal.

Votre guide sera Martine Longin du service tourisme et patrimoine.

Départ : Maison du Pilier-Rouge.

