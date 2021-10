Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Les P’tits Matins Ludiques Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Les P’tits Matins Ludiques Beaussais-sur-Mer, 5 avril 2022, Beaussais-sur-Mer. Les P’tits Matins Ludiques 2022-04-05 09:30:00 – 2022-04-05 11:30:00 Ludothèque 35 Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer Chaque 1er mardi du mois, venez initier vos tout-petits à de nouvelles émotions. Motricité libre sont les maîtres mots. Un temps pour les enfants âgés de 0 à 3 ans en pleine découverte de leur corps. Animation gratuite. Réservation conseillée par mail ou téléphone. Mardi 5 avril 2022 – De 9h30 à 11h30 – Ludothèque de Beaussais-sur-Mer ludotheque@beaussais.fr +33 2 96 86 60 99 Chaque 1er mardi du mois, venez initier vos tout-petits à de nouvelles émotions. Motricité libre sont les maîtres mots. Un temps pour les enfants âgés de 0 à 3 ans en pleine découverte de leur corps. Animation gratuite. Réservation conseillée par mail ou téléphone. Mardi 5 avril 2022 – De 9h30 à 11h30 – Ludothèque de Beaussais-sur-Mer dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d'évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor