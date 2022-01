Les petites Nuits des conservatoires Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Dinan Dans le cadre de l’événement national de « La Nuit des Conservatoires », le conservatoire et les écoles de musique de Dinan Agglomération vous proposent plusieurs petites soirées musicales sur le territoire du 21 au 30 janvier.

conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 06 04

