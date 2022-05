Les Nuits Musicales – Roberto Fonseca Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Les Nuits Musicales – Roberto Fonseca Uzès, 29 juillet 2022, Uzès. Les Nuits Musicales – Roberto Fonseca Place de l’Evêché Cours de l’Evêché Uzès

2022-07-29 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-29 Place de l’Evêché Cours de l’Evêché

Uzès Gard Uzès EUR 20 45 Yesun est un jeu de mots qui symbolise l’eau, l’eau tirée du puit de l’histoire afro-cubaine, redistillée et tournée vers l’avenir. Le pianiste havanais se raconte dans toute sa richesse, son désir de faire voyager et de moderniser la musique cubaine. info@nuitsmusicalesuzes.com +33 4 66 62 20 00 https://www.nuitsmusicalesuzes.com/fr/ Place de l’Evêché Cours de l’Evêché Uzès

