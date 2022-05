Les Nuits Lyriques Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Les Nuits Lyriques Marmande, 20 août 2022, Marmande. Les Nuits Lyriques Marmande

2022-08-20 – 2022-08-27

Marmande Lot-et-Garonne Découvrez la programmation du Festival d’été des Nuits Lyriques de Marmande.

Du 20 au 27 août 2022 :

– Lakmé – opéra de Léo Delibes

– L’Opéra est dans le Pré – Duo Roubet-Humeau

– Récital du Grand Prix 2021

– Cinéma Ballet – Coppelia

– 34ème Concours International de Chant Découvrez la programmation du Festival d’été des Nuits Lyriques de Marmande.

Du 20 au 27 août 2022 :

– Lakmé – opéra de Léo Delibes

– L’Opéra est dans le Pré – Duo Roubet-Humeau

– Récital du Grand Prix 2021

– Cinéma Ballet – Coppelia

– 34ème Concours International de Chant +33 5 53 89 68 75 Découvrez la programmation du Festival d’été des Nuits Lyriques de Marmande.

Du 20 au 27 août 2022 :

– Lakmé – opéra de Léo Delibes

– L’Opéra est dans le Pré – Duo Roubet-Humeau

– Récital du Grand Prix 2021

– Cinéma Ballet – Coppelia

– 34ème Concours International de Chant Festival Lyrique

Marmande

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Ville Marmande lieuville Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Les Nuits Lyriques Marmande 2022-08-20 was last modified: by Les Nuits Lyriques Marmande Marmande 20 août 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne