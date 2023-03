Ouverture de l’atelier – galerie les noms d’oiseaux Les noms d’oiseaux, 31 mars 2023, Clermont-Ferrand.

Ouverture de l’atelier – galerie les noms d’oiseaux 31 mars – 2 avril Les noms d’oiseaux

« Les noms d’oiseaux » est l’association de deux artisanes d’art.

Tout d’abord Emma Valy, qui fabrique des objets utilitaires en porcelaine, aux motifs graphiques et colorés, ainsi que des objets en grès, à l’esthétique plus sobre.

Puis Morgane Merle, qui dessine des paysages évaporés sur lave émaillée, et plus abstraits sur porcelaine.

Dans la galerie sont aussi exposés un sculpteur sur bois qui crée des bijoux et objets finement ciselés, une peintre à l’univers végétal et animalier d’un bleu lumineux et d’une créatrice de bijoux tous azimuts.

Les noms d'oiseaux 3 rue Savaron 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Atelier céramique lave émaillée

Morgane Merle