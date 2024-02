BATTLE KING DOME LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, dimanche 5 mai 2024.

Le dimanche 05 mai, la Coopérative de Mai de Clermont-Ferrand accueillera la seconde édition tant attendu du Battle King Dôme , une compétition internationale de Breaking qui rassemblera les meilleurs danseurs du moment.Cette compétition se déroulera en deux catégories : 2vs2 et 2vs2 pour les moins de 18 ans. Les participants seront jugés sur leur créativité, leur technique, leur musicalité et leur énergie, pour convaincre le jury composé de danseurs de renommé internationale. • Lilou (Street Off / Team Redbull Lyon) • B.Pantherr (Floor Players Espagne) • Metal (3:16 crew Russie)L’après-midi sera présentée par Vincenz et Johnson, retrouvez aux platines la référence française DJ Senka accompagné de D.Master à la batterie. Le Battle King Dôme est une occasion unique de voir des danseurs de talent s’affronter dans une ambiance électrique. La Coopérative de Mai, une salle de concert mythique de Clermont-Ferrand, est le cadre idéal pour accueillir cet manifestation.Le public pourra profiter de la compétition dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Ne manquez pas l’opportunité de voir les meilleurs danseurs de breaking s’affronter dans une compétition internationale de haut niveau.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 14:30

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63