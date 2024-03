TEDxClermont Salon 2024#2 : Révolution Bleue Clermont-Ferrand, lundi 29 avril 2024.

Pour ce deuxième événement Salon de l’année 2024, toute l’équipe de TEDxClermont est heureuse de vous inviter à une conversation avec Jean-Pierre Goux, mathématicien, entrepreneur dans l’énergie et auteur de autour de « Révolution Bleue : La Petite Princesse », conversation qui sera suivie d’une séance de dédicace de son dernier livre et d’un cocktail, le lundi 29 avril de 18h30 à 22h00.

Jean-Pierre Goux est mathématicien, ingénieur, entrepreneur, écrivain, conférencier et acteur engagé dans l’écologie. Son expertise se situe dans les domaines de la transition écologique, de l’énergie, de l’économie, de la prospective, de la technologie, de l’espace et des récits. Ancien directeur général de Powernext, il est l’auteur de la saga « Siècle bleu », cofondateur de Blueturn et président de l’ONG OneHome. Il a aussi été président de l’Institut des Futurs souhaitables de 2019 à 2023. Jean-Pierre est fasciné par la beauté de la Terre vue depuis l’espace, son impact sur les astronautes et ce que cette vision pourrait changer dans les sociétés humaines, au niveau individuel et collectif, si elle devenait accessible à tous. Il est également père de deux enfants. Il publie en février 2024 une nouvelle saga intitulée « Révolution bleue » où il propose une voie inspirante pour réconcilier l’Humanité et la Biosphère.

Déroulement de la soirée

Cette conversation sur invitation, se déroulera en plusieurs temps :

18h30 à 19h00 : Accueil autour du verre de l’amitié

19h00 à 19h30 : Intervention de Jean-Pierre Goux autour de la thématique du changement illustrée dans le premier tome de la saga « Révolution Bleue »

19h30 à 20h30 : Conversation avec les invités

20h30 à 21h00 : Séance de dédicace du dernier livre de Jean-Pierre Goux

20h30 à 22h00 : Moment de convivialité autour d’un cocktail

Informations pratiques

Le TEDxClermont Salon est chaleureusement accueilli au siège récemment rénové du Crédit Agricole Centre France, à l’angle du boulevard François Mitterrand et de l’avenue de la Libération.

Le Cocktail est offert conjointement par la French Tech Clermont Auvergne & le Crédit Agricole Centre France.

Retrouvez l’intervention de Jean-Pierre Goux au TEDxVaugirard Road en 2016

Début : 2024-04-29 à 18:30

1 Av. de la Libération, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand