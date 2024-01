MUDDY GURDY – H-BURNS LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, vendredi 3 mai 2024.

MUDDY GURDYTrio visionnaire unique en son genre, parti a` l’aventure entre deux terroirs, celui du Mississippi et celui d’Auvergne. Avec une formation insolite (une chanteuse-guitariste, un joueur de vielle a` roue et un percussionniste), Muddy Gurdy a invente´ sa propre musique, roots et psyche´, ge´ne´reuse et tellurique. L’an dernier, la disparition de Marc Glomeau, percussionniste (et beaucoup plus) du groupe fut un coup tre`s dur. Mais l’aventure continue, avec Fabrice Bony aux percussions et un nouvel album enregistre´ en Louisiane qu’ils nous pre´senteront ce soir avec en avant premie`rela projection du documentaire re´alise´ au coeur du projet par Yannick Demaison (Biscuit Production). Ceux qui connaissaient de´ja` Muddy Gurdy de´couvriront un groupe en perpe´tuelle e´volution. Ceux qui vont les de´couvrir seront enchante´s de les connai^tre. H-BURNSTanto^t calme, tanto^t agite´e, de l’eau a coule´ depuis ses de´buts en solo avec Songs from Electric Sky, en 2006. Depuis, H-Burns a publie´ un beau corpus d’albums ou` se croisent folk acoustique et rock e´lectrique, ambition minimaliste et lyrisme mai^trise´. Ce qui semble parfaitement condense´ dans son neuvie`me album studio, Sunset Park.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63