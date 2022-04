Les Journées Renaissance Cruzy-le-Châtel, 23 juillet 2022, Cruzy-le-Châtel.

Les Journées Renaissance Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel

2022-07-23 – 2022-07-24 Hameau de Maulnes Château de Maulnes

Cruzy-le-Châtel Yonne Cruzy-le-Châtel

EUR Remontez le temps et découvrez le château de Maulnes au XVIe siècle. Rencontrez Antoine de Crussol et ses lansquenets dans leur campement militaire sur la bute de Maulnes. 60 reconstitueurs de toute l’Europe, des manœuvres militaires et démonstrations de tir d’arquebuse, mais aussi du théâtre, du chant et de la danse pour un rendez-vous exceptionnel.

contact@maulnes.com http://maulnes.com/

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-03-29 par