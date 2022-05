Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye, 28 mai 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Les grands marmitons chez Colette La Maison de Colette 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-05-28 – 2022-05-28 La Maison de Colette 8 Rue Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Œufs mollets gastronomiques.

Découvrir ou redécouvrir les mots de Colette à travers la réalisation de recettes inspirées de son œuvre et réalisées dans sa maison natale… contact@maisondecolette.fr +33 3 86 44 44 05 http://www.maisondecolette.fr/evenement/les-grands-marmitons-chez-colette-5/ Œufs mollets gastronomiques.

Découvrir ou redécouvrir les mots de Colette à travers la réalisation de recettes inspirées de son œuvre et réalisées dans sa maison natale… La Maison de Colette 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Saint-Sauveur-en-Puisaye Adresse La Maison de Colette 8 Rue Colette Ville Saint-Sauveur-en-Puisaye lieuville La Maison de Colette 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Departement Yonne

Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur-en-puisaye/

Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 2022-05-28 was last modified: by Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 28 mai 2022 Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne