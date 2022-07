« Les échappées à vélo » – Le Val de Sully en vélo, entre histoire et nature Sully-sur-Loire, 14 août 2022, Sully-sur-Loire.

« Les échappées à vélo » – Le Val de Sully en vélo, entre histoire et nature

Sully-sur-Loire Loiret OT SULLY-SUR-LOIRE

2022-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-14 18:00:00 18:00:00

Sully-sur-Loire

Loiret

Sully-sur-Loire

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

Tous en selle entre Histoire et Nature… En Val de Sully, sillonnez les voies balisées de la Loire à Vélo pour découvrir, à votre rythme, le patrimoine ligérien. L’oratoire carolingien et sa mosaïque unique en France, le Belvédère, espace interactif expliquant l’Histoire et l’Architecture de sa voisine l’abbaye de Fleury et le majestueux château de Sully, d’époque médiévale, sont à visiter sans modération. Profitez d’une journée de gratuité exceptionnelle pour en prendre plein les yeux et percer les mystères de ces bijoux architecturaux… Il vous suffira simplement de passer nous voir dans chacun de nos trois bureaux d’accueil touristique pour recevoir votre carte d’accès à nos quatre monuments phares !

Animations du village à Saint Benoit sur Loire :

Côté gastronomie

Bière La Saint Péroise,

Miel,

Légumes du Val de Loire

Côté animation

Fête de la Sange

Bijoux et pierres de bien être

Savons, bougies, produits de beauté

Au Port de St Benoît : Centre équestre « Les écuries de la Forêt »

+33 2 38 36 23 70 https://www.echappeesavelo.fr/

Christian Baudin

Sully-sur-Loire

