Les Arts en fête Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plévenon

Les Arts en fête Plévenon, 21 mai 2022, Plévenon. Les Arts en fête Plévenon

2022-05-21 – 2022-05-22

Plévenon Côtes d’Armor Plévenon Après le succès de la première édition en 2021, les P’tits Potes proposent à nouveau le Week End des Arts en Fêtes.

Si vous êtes artiste local et souhaitez exposer ou partager votre passion pour un art, vous êtes le/la bienvenue.

C’est gratuit et ouvert à tous.

Merci de vous inscrire par mail lesptitspotes22@gmail.com Après le succès de la première édition en 2021, les P’tits Potes proposent à nouveau le Week End des Arts en Fêtes.

Si vous êtes artiste local et souhaitez exposer ou partager votre passion pour un art, vous êtes le/la bienvenue.

C’est gratuit et ouvert à tous.

Merci de vous inscrire par mail Plévenon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plévenon Autres Lieu Plévenon Adresse Ville Plévenon lieuville Plévenon Departement Côtes d'Armor

Plévenon Plévenon Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plevenon/

Les Arts en fête Plévenon 2022-05-21 was last modified: by Les Arts en fête Plévenon Plévenon 21 mai 2022 Côtes-d’Armor Plévenon

Plévenon Côtes d'Armor