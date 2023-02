Les Amplifiés : Caballero & JeanJass, Youv Dee, Eesah Yasuke (Melun) L’ESCALE, 17 mai 2023, MELUN.

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine présente ( L-R-21-11954 / L-R-21-14800) ce concert. 22h30 – 23h30 : Caballero & Jeanjass Groupe de rappeurs belges avec un flow bien à eux, Caballero et JeanJass ont su s’imposer sur la scène du rap francophone avec un style de musique assez décalé et des collaborations avec Youv Dee, Slimka, Stromae ou encore Luv Resval. Ils ont su asseoir leurs notoriétés en diffusant une série de vidéos atypiques « High et Fines Herbes » où se retrouvent plusieurs têtes d’affiche du rap francophone (Alkpote, Mister V ou encore le Roi Henook).21h00 – 22h00 : Youv DeeAprès avoir sorti en Février 2021 son premier album « La vie de Luxe » sur lequel on pouvait déjà entrevoir un penchant pour le rock, Youv Dee poursuit aujourd’hui sa mutation avec son dernier single au nom explicite « Rock’n’Roll ». Youv Dee refuse de rester figé dans des codes qui ne lui correspondent plus et assume ici totalement des sonorités pop punk. Lui qui vient d’un rap plutôt assumé, la transformation est plus qu’une réussite. 19h45 – 20h30 : Eesah Yasuke Étoile montante du rap féminin, Eesah Yasuke n’a pas peur de se mesurer aux plus grands en partageant la tête d’affiche de plusieurs festivals avec Nessbeal, Médine ou encore Rockin’Squat. Avec un flow bien à elle, Eesah sait ambiancer les foules et mettre tout un public d’accord. Celle pour qui la musique était bien loin à l’adolescence a appris à maitriser cet art et se hisse de plus en plus au sommet du rap francophone.Pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite, merci de prévenir à l’avance la billetterie de votre venue.Réservation PMR : 01.64.52.10.95 Caballero, Caballero & JeanJass, JeanJass, Youv Dee Caballero, Caballero & JeanJass, JeanJass, Youv Dee

L’ESCALE MELUN Avenue de la 7ème division Seine-et-Marne

