Boxe Boxe Brasil – L'Escale, Melun
30 mai 2024, 20:30
Tarif : 18.0 euros

Boxe Boxe Brasil propulse des danseurs brésiliens à la rencontre du Quatuor Debussy. Un galvanisant éloge du métissage. En 2010, Mourad Merzouki invitait le quatuor à cordes Debussy à partager la scène avec des danseurs hip-hop, Boxe Boxe a été joué depuis devant près de 130 000 spectateurs. En 2017, le chorégraphe remet les gants pour repenser l'écriture de cette pièce en associant les interprètes cariocas qu'il a révélés dans Agwa, pour créer un Boxe Boxe aux couleurs du Brésil, dans une version inédite et détonante.

Informations pratiques :Pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite, merci de prévenir à l'avance la billetterie de votre venue, heure d'arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle, parking à proximité de la salle, transports en commun…) Réservation PMR : 01.64.52.10.95

Lieu: L'ESCALE
Adresse: Avenue de la 7ème division
Ville: MELUN
Departement: Seine-et-Marne

