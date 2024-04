Visite libre de l’exposition « Bonjour Printemps ! » Musée d’art et d’histoire de Melun Melun, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l’exposition « Bonjour Printemps ! » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 14h00 Musée d’art et d’histoire de Melun Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Pour fêter l’arrivée du printemps, le musée met en lumière sa collection de natures mortes.

Des bouquets de fleurs aux corbeilles de fruits, en passant par les oratoires en forêt, venez en apprendre davantage sur ce genre à part dans l’histoire de l’art.

L’exposition, adaptée aux familles, propose aux enfants un parcours spécifique qui leur permettra d’apprendre en s’amusant.

Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 77 70 http://www.ville-melun.fr Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, transformé aux XIXe et XXe siècle, par l’adjonction d’une aile contemporaine, le musée est consacré à l’histoire de sa ville. Espace d’interprétation : des plans et des dispositifs amènent le visiteur à explorer l’île Saint-Etienne et y découvrir la richesse de son patrimoine archéologique antique et médiéval.

Ses collections retracent également les productions artistiques « officielles » des années 1860 à 1880, et plus particulièrement l’itinéraire d’un artiste comme Henri Chapu (1833-1891), qui, à partir de 1870, était considéré comme un des plus importants sculpteurs de son temps – de son village natal du Mée à Paris où il fait carrière, en passant par Rome suite à son grand Prix de Rome de sculpture.

Ces productions artistiques permettent aujourd’hui de mieux comprendre comment travaille un artiste « officiel » au temps de l’impressionnisme, dans toute la diversité des thèmes abordés de l’époque : l’art de représenter le mythe et l’histoire antique, le portrait sculpté et dessiné et la peinture de paysage. Accès par la route, deux possibilités Autoroute A6, direction Lyon, sortie Melun, direction centre ville Autoroute A5, direction Lyon, sortie Melun, direction centre ville Accès par la voie ferrée, deux possibilités SNCF (train direct 25 mn) Paris Gare de Lyon, direction (Montereau ou Montargis ou Sens), arrêt à la gare de Melun, puis 10 mn à pied depuis la gare, ou bus : arrêt église Notre-Dame RER D (tain omnibus 48 mn) Paris Gare de Lyon, direction Combs-la-Ville, arrêt à la gare de Melun (terminus), puis 10 mn à pied depuis la gare, ou bus : arrêt église Notre-Dame.

Ville de Melun / musée de Melun©Th. Hennocque photographe