ANNE ROUMANOFF L’ESCALE Melun, samedi 25 mai 2024.

L’expérience de la vie Nouveau spectacle d’Anne RoumanoffL’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ? Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveaux comportements au travail, nouveaux métiers, coach, influenceuse, analyse aiguisée des débuts d’un couple, réflexions sur les peurs de l’époque et bien sûr, commentaires amusés sur l’actualité .Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.La presse en parle :« une observatrice attentive et sans concession des maux de notre société »Le Figaroscope« quelle écriture, quelle finesse, quelle audace »France Bleu« jamais méchante, toujours rassurante, un humour feel good »Le Monde« la plume est précise, ciselée, mordante »Le ParisienDe et avec : Anne RoumanoffMise en scène : Gil GalliotProductions : Little Bros. et Vaillant Productions

Tarif : 39.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:15

L’ESCALE 7ème division blindee americaine 77000 Melun 77