L’EMPREINTE Dégustation thématique Bellevigne-en-Layon, samedi 23 mars 2024.

Et c’est parti pour le cycle des dégustations thématiques avec L’Empreinte !

Chaque mois, une dégustation, un lieu unique, et un thème original :

– Mars L’élevage du vin et ses contenants

– Avril Cépages méconnus, oubliés, sous-estimés

– Mai Musique et vin, spéciale Arctic Monkeys

– Juin Vin et cinéma

– Juillet Tour de France

– Août Vin et sport

Et on débute donc avec le samedi 23 mars au Domaine de Pied Flond sur le thème de l’élevage du vin et ses contenants.

Vous pourrez y déguster certains vins du domaine, ainsi que des vins d’ailleurs, avec à chaque fois un mode d’élevage différent (cuve inox, barrique, béton, amphore…). Vous serez surpris par l’impact (ou non) de chaque contenant sur le vin ! Et on en profitera également pour vous présenter Pied Flond et faire une visite de la cave.

Chaque séance est à 35€ par personne, vous pourrez déguster 6 à 8 vins accompagnés de petits grignotages.

Infos et résas contact@lempreinte-experience.com ou 06 29 82 88 62 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Domaine de Pied Flond

Bellevigne-en-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@lempreinte-experience.com

