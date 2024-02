Le Théâtre du Bout du Monde fête ses 40 ans ! Théatre Georges Madec Audierne, samedi 6 avril 2024.

Le théâtre du bout du monde organise 3 soirées spectacle pour fêter ses 40 ans les 16, 23 mars et le 6 avril.

Au programme

– Concert de variété avec Elisabeth Calvez (chanteuse) et Joe Berthou (guitariste)

– Danse moderne avec l’association de danses rythmiques et sportives Contrast (enfants et adolescents)

– Concert de Malo et son accordéon diatonique

– Concert du groupe vocal Les Voix du Van

– Danses de salon avec Danses en Cap Sizun

– Danses traditionnelles avec le Groupe des Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun

– Danses traditionnelles avec l’association Ar C’hab e Tansal

– Deux extraits de pièces de théâtre avec la troupe adultes du Théâtre du Bout du Monde

– Une pièce jouée par l’école de théâtre du Théâtre du Bout du Monde

Le Groupe des Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun se produira les 16 et 23 mars uniquement.

L’association Ar C’hab e Tansal le 6 avril uniquement.

Durée environ 3h

Adulte 8€ / Enfant -12 ans 5€

Tickets en vente à la Salle Polyvalente d’Esquibien lors des permanences

Les 22 et 23 février de 17h30 à 19h30

Le 24 février de 10h30 à 12h30

Les 29 février et 1er mars de 17h30 à 19h30

Le 2 mars de 10h30 à 12h30

Possibilité de réserver également par téléphone. .

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Audierne 29770 Finistère Bretagne t.b.m.29@orange.fr

