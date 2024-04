Concert chant (B. Hannigan) et piano (B. Chamayou) Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h, lundi 6 mai 2024.

En avant-première d’une tournée internationale à Berlin et Naples, la chanteuse lyrique et cheffe d’orchestre de renommée internationale Barbara Hannigan, accompagnée du pianiste Bertrand Chamayou donneront en représentation pour une soirée exceptionnelle,

Au programme

Jumalattaret pour soprano et piano de John Zorn

Des morceaux choisis d’Alexandre Scriabin

Chants de terre et de ciel d’Olivier Messiaen .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 18:30:00

fin : 2024-05-06 20:00:00

Chapelle Saint-Antoine 20 place du bourg

Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne CONTACT@LESAMISDESAINTANTOINE.ORG

