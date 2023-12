Soleil vert – Ensemble Matheus – Concert 60 Rue du Château Brest, 7 mai 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:30:00

fin : 2024-05-07

.

La Symphonie Pastorale et le réchauffement climatique

Après Les Quatre Saisons de Vivaldi, voici la Symphonie Pastorale de Beethoven revisitée à l’aune du réchauffement climatique. De quelle manière la musique classique peut-elle s’emparer du sujet et livrer sa contribution ? Les Matheus ont opté ici pour Soleil vert (1973), film d’anticipation américain prophétique de Richard Fleischer. Mis en miroir avec la Symphonie Pastorale, que Beethoven sous-titrait « Souvenir de la vie rustique, plutôt émotion exprimée que peinture descriptive ». Pour ce faire, ils ont mis à contribution la nouvelle Académie Haendel Hendrix, fondée par l’Ensemble en 2022. Académie qui rassemble de jeunes professionnel·les européen·nes, réuni·es autour de la réconciliation des musiques savantes et populaires. Pour la petite histoire, Haendel et Hendrix ont vécu à Londres dans le même immeuble à trois siècles d’intervalle…

Informations pratiques :

Tout public

Spectacle proposé au Grand Théâtre.

Sur réservation.

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole