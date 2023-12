Polyphonies et percussions – San Salvador Le Théâtre Bressuire, 29 mars 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Six voix puissantes, deux toms, douze mains et un tambourin fusionnent polyphonie occitane et folk tellurique. Lauréat d’une Victoire de la musique en 2021, San Salvador offre une alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques balayées par une rythmique implacable, dansante et festive.

À partir de 12 ans..

Le Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bocage Bressuirais