Hypno Jeudis Le Sonneur, salle le Nichoir Saint-Pierre-de-Frugie, 7 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Cora Geyer propose des rendez-vous individuels d’hypnose à prix libre,

chaque deuxième jeudi du mois (après-midi).

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Le Sonneur, salle le Nichoir bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cora Geyer offers free individual hypnosis appointments,

every second Thursday of the month (afternoon)

Cora Geyer ofrece sesiones gratuitas de hipnosis individual

cada segundo jueves del mes (por la tarde)

Cora Geyer bietet individuelle Hypnosetermine zum Nulltarif an,

jeden zweiten Donnerstag im Monat (nachmittags)

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère