Foire Expo soirée bretonne avec Manau + Soldat Louis Zone de Piquecailloux Bergerac, vendredi 3 mai 2024.

Venez assister au concert de Manau + Le Soldat Louis à l’occasion de la Foire Exposition de Bergerac.

Depuis 1998, Manau nous entraîne dans son univers par ses textes et ses contes intemporels. Le succès de « La Tribu de Dana » et de l’album « Panique Celtique » ouvrent le premier chapitre d’une histoire qui comprendra neuf albums, le dixième à paraître, dont sont extraits « Ma reine » (clip tourné sur le même site que celui de la Tribu de Dana) et « Tout le monde est là », coup de chapeau à un public dont la fidélité ne s’est jamais démentie.

Le style musical de Soldat Louis se caractérise par le mélange de la guitare électrique et de la cornemuse accompagné de paroles engagées et festives, souvent teintées d’humour et d’image poétique.

Le tarif assis est à 23€ et une billetterie en ligne est disponible.

Zone de Piquecailloux Allée Lucien Videau

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03



