Spectacle de danse Swipe rue Amiral Courbet Saint-Astier, vendredi 3 mai 2024.

Spectacle de danse Swipe rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Swipe, Cie Dynamina danse contemporaine et électro, DJ musique live.

Spectacle inspiré du geste quotidien de nos index sur nos écrans de téléphone.

20h30, centre culturel.

Tarifs 18 €-14 € (réduit)-12 € (école de danse). Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99

Swipe, Cie Dynamina danse contemporaine et électro, DJ musique live.

Spectacle inspiré du geste quotidien de nos index sur nos écrans de téléphone. 1 DJ de référence dont les gestes s’apparentent également au Swipe, 4 danseuses et 1 danseur sur scène qui tentent de trouver le bon équilibre entre vie réelle et virtuelle pour se reconnecter aux autres et à soi-même champion du monde de danse électro, artistes formés à la danse contemporaine, au hip-hop, au break, à l’acrobatie, au bharata natyam, au new-style…

20h30, centre culturel.

Tarifs 18 €-14 € (réduit)-12 € (école de danse). Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle de danse Swipe Saint-Astier a été mis à jour le 2024-03-05 par Vallée de l’Isle en Périgord