En livres, et vous ? Saint-Pardoux-la-Rivière, vendredi 3 mai 2024.

En livres, et vous ? Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Un club de lecteurs, c’est quoi ? Pour cette rencontre, on vient discuter, échanger, rigoler, découvrir et partager nos découvertes, nos coups de cœurs ou nos lectures thématiques.

Un club de lecteurs, c’est quoi ? Pour cette rencontre, on vient discuter, échanger, rigoler, découvrir et partager nos découvertes, nos coups de cœurs ou nos lectures thématiques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:00:00

fin : 2024-05-03

Médiathèque

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement En livres, et vous ? Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2024-02-28 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin