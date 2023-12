COMPLET – Cirque : Der Lauf Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc, 9 janvier 2024, Saint-Romain-de-Colbosc.

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:30:00

fin : 2024-01-09

De Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud.

Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ?

De l’absurde, quelques coups d’éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraîne dans un univers joyeusement insolite. Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur, Der Lauf ne ressemble à aucun autre.

Tout public, dès 10 ans – Durée : 1h05

Réservation obligatoire.

Le SiRoCo Rue Henri Odièvre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie