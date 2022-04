Le Printemps des Sonneurs – Concert et danse Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-05-22 14:45:00 – 2022-05-22 18:30:00

Lannion Côtes d’Armor Venez voir, écouter et applaudir les musiciens et danseurs qui se produiront sur cette scène principale du Printemps des Sonneurs.

Avec Bagadig Sonerien Bro Dreger, Bagad Bro Montroulez, Cercle Celtique Kroaz Hent Gwengamp, Bagad Sonerien Bro Dreger, Kar Ha Pistouill, Cercle Celtique Ar Skewell,

