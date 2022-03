Le petit monde de l’herbe Saint-Trimoël Saint-Trimoël Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Trimoël

Le petit monde de l’herbe Saint-Trimoël, 25 mai 2022, Saint-Trimoël. Le petit monde de l’herbe Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël

2022-05-25 15:00:00 – 2022-05-25 16:30:00 Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai

Saint-Trimoël Côtes d’Armor Saint-Trimoël Accompagné d’une animatrice, venez découvrir les petits habitants du monde de l’herbe ! Animation accessible à partir de 5 ans. Sur inscription uniquement. info@lafermedubotrai.bzh +33 2 96 42 66 23 http://lafermedubotrai.bzh/ Accompagné d’une animatrice, venez découvrir les petits habitants du monde de l’herbe ! Animation accessible à partir de 5 ans. Sur inscription uniquement. Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Trimoël Autres Lieu Saint-Trimoël Adresse Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Ville Saint-Trimoël lieuville Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël Departement Côtes d'Armor

Saint-Trimoël Saint-Trimoël Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-trimoel/

Le petit monde de l’herbe Saint-Trimoël 2022-05-25 was last modified: by Le petit monde de l’herbe Saint-Trimoël Saint-Trimoël 25 mai 2022 Côtes-d’Armor Saint-Trimoël

Saint-Trimoël Côtes d'Armor