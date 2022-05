Le Mur de l’Atlantique à la Chêneraie Gujan-Mestras, 6 juillet 2022, Gujan-Mestras.

Le Mur de l’Atlantique à la Chêneraie Gujan-Mestras

2022-07-06 – 2022-08-31

Gujan-Mestras Gironde Gujan-Mestras

2.5 2.5 EUR Accompagné d’un guide, pénétrez dans les entrailles du blockhaus de type 506d, situé à l’entrée du Parc de la Chêneraie. Ce Parc de détente, est empreint d’histoire car il abrite une casemate de forteresse pour canon anti-char de 4,7cm. nUn moment riche et précieux à partager, car ce blockhaus, totalement restauré, est unique en France. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras. nDurée 1h15. Dates: nJUILLET: les mercredis 6, 13, 20, 27 à 10h et 14h AOUT: les mercredis 3, 10, 17, 24, 31 à 10h et 14h

+33 5 56 66 12 65

Office de Tourisme

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT Gujan-Mestras