Fantasia – festival de manga et de science-fiction Salle des fêtes Saint-Ciers-sur-Gironde, 11 mai 2024, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Saint-Ciers-sur-Gironde,Gironde

Après le triomphe de notre premier salon manga, nous sommes incroyablement excités de vous annoncer une nouvelle édition qui promet d’être encore plus époustouflante.

Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun, avec des univers incroyables, des cosplays époustouflants, des rencontres avec vos artistes préférés, et bien plus encore.

Bloquez la date dans votre calendrier, car Fant-Asia est sur le point de vous transporter dans un monde de rêve et d’aventure que vous n’oublierez jamais.

Rejoignez-nous pour deux jours d’émerveillement, de créativité et d’immersion totale dans l’univers fascinant du manga et du fantastique.

Ne manquez pas cette aventure extraordinaire !.

2024-05-11 fin : 2024-05-12 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After the triumph of our first manga show, we’re incredibly excited to announce a new edition that promises to be even more breathtaking.

Get ready for an out-of-this-world experience, featuring incredible worlds, stunning cosplays, encounters with your favorite artists, and much more.

Block the date in your calendar, because Fant-Asia is about to transport you to a world of dreams and adventure you’ll never forget.

Join us for two days of wonder, creativity and total immersion in the fascinating world of manga and fantasy.

Don’t miss this extraordinary adventure!

Tras el triunfo de nuestro primer salón del manga, estamos increíblemente emocionados de anunciar una nueva edición que promete ser aún más impresionante.

Prepárate para una experiencia fuera de este mundo, con mundos increíbles, cosplays impresionantes, encuentros con tus artistas favoritos y mucho más.

Guarda la fecha en tu calendario, porque Fant-Asia está a punto de transportarte a un mundo de sueños y aventuras que nunca olvidarás.

Acompáñenos durante dos días de asombro, creatividad e inmersión total en el fascinante mundo del manga y la fantasía.

¡No se pierda esta extraordinaria aventura!

Nach dem Triumph unserer ersten Manga-Messe sind wir unglaublich aufgeregt, Ihnen eine neue Ausgabe anzukündigen, die noch atemberaubender zu werden verspricht.

Machen Sie sich bereit für ein außergewöhnliches Erlebnis mit unglaublichen Welten, atemberaubenden Cosplays, Treffen mit Ihren Lieblingskünstlern und vielem mehr.

Streichen Sie sich das Datum in Ihrem Kalender an, denn Fant-Asia ist dabei, Sie in eine Welt voller Träume und Abenteuer zu entführen, die Sie nie vergessen werden.

Begleiten Sie uns zwei Tage lang zum Staunen, zur Kreativität und zum völligen Eintauchen in die faszinierende Welt der Manga und Fantasy.

Lassen Sie sich dieses außergewöhnliche Abenteuer nicht entgehen!

