19ème Marathon des vins de Blaye Blaye, 11 mai 2024, Blaye.

Blaye,Gironde

19ème marathon des vins de Blaye et 10ème 10km des vignes (départ 9h30) : la course sans modération.

Cette année encore les sportifs, déguisés ou non, vous offriront un spectacle inoubliable sous le signe de la convivialité et du partage. L’arrivée est prévue dans la Citadelle de Blaye, classée à l’UNESCO.

Sillonnez le vignoble pour encourager les coureurs et arrêtez-vous dans les châteaux viticoles pour découvrir leurs animations (concerts, dégustations, etc). Un tirage au sort peut vous faire gagner de nombreux lots !

Inscription jusqu’au 5 mai 2024..

17th Blaye wine marathon and 7th 10km race through the vineyards (departure 9.30): run to your heart’s content. Once again this year, the competitors, some in fancy dress, will put on an unforgettable show marked by hospitality and generosity. The finishing line is in the Citadel of Blaye, a UNESCO World Heritage site. Wander through the vineyards to encourager the runners and stop at the wine châteaux for a variety of activities (concerts, tastings, etc). This year, you have the opportunity to win one of many prizes in the draw!

el 19º Maratón del Vino de Blaye y los 10 km des Vignes (salida a las 9.30 h): correr sin moderación.

Un año más, los deportistas, disfrazados o no, ofrecerán un espectáculo inolvidable de convivencia y convivencia. La meta es la Ciudadela de Blaye, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Recorra los viñedos para animar a los corredores y deténgase en los castillos vinícolas para descubrir sus eventos (conciertos, degustaciones, etc.). Además, se sortearán numerosos premios

Fecha límite de inscripción: 5 de mayo de 2024.

15. Marathon der Weine von Blaye und 7. Wiederholung des 10 km-Laufes durch die Weingärten (Start 9:30): der Wettlauf ohne

Einschränkungen. Auch dieses Jahr bieten die zum Teil verkleideten Sportler ein unvergessliches Schauspiel im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens. Die Ankunft ist in der Zitadelle von Blaye, dem UNESCO-Weltkulturerbe, geplant. Durchstreifen Sie die Weingärten, um die Läufer anzufeuern, und machen Sie einen Halt in den Weingütern, um deren Animationen zu entdecken (Konzerte,

Weinproben etc). Dieses Jahr wartet eine Verlosung mit Zahlreichen Gewinnen auf Sie!

