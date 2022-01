Le monde inattendu de Mario Chichorro Gurgy Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Gurgy Yonne Gurgy Au printemps 2022, la commune de Gurgy est heureuse de vous emmener à la découverte de l’oeuvre de cet artiste portugais singulier qui s’espère comme un souffle libérateur. Arrivé en France en 1963, ce sont à ce jour 4000 oeuvres que l’artiste a réalisé au cours de sa carrière et exposées à travers la France et pays d’Europe. Vous avez peut-être déjà croisé ses oeuvres à la Fabuloserie, dans l’Yonne. +33 3 86 33 98 45 Au printemps 2022, la commune de Gurgy est heureuse de vous emmener à la découverte de l’oeuvre de cet artiste portugais singulier qui s’espère comme un souffle libérateur. Arrivé en France en 1963, ce sont à ce jour 4000 oeuvres que l’artiste a réalisé au cours de sa carrière et exposées à travers la France et pays d’Europe. Vous avez peut-être déjà croisé ses oeuvres à la Fabuloserie, dans l’Yonne. Espace Culturel 1 Place de l’Église Gurgy

