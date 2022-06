Le Léguer, rive gauche – Léguer en fête Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Le Léguer, rive gauche – Léguer en fête Lannion, 10 juillet 2022, Lannion. Le Léguer, rive gauche – Léguer en fête

An Nod Uhel Parking de Nod Uhel, rive gauche Lannion Côtes d’Armor Parking de Nod Uhel, rive gauche An Nod Uhel

2022-07-10 17:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Parking de Nod Uhel, rive gauche An Nod Uhel

Lannion

Côtes d’Armor Balade en rive gauche, de Nod Uhel jusqu’à Loguivy-lès-Lannion, le long du Léguer. Visite de la fontaine Saint-Ivy au quai aux Sables, de l’extérieur de l’église en cours de restauration, de l’expo photos sur le port de Lannion dans la tour de guet. Retour par la route de l’ancienne voie romaine Le Yaudet-Lannion. Balade en rive gauche, de Nod Uhel jusqu’à Loguivy-lès-Lannion, le long du Léguer. Visite de la fontaine Saint-Ivy au quai aux Sables, de l’extérieur de l’église en cours de restauration, de l’expo photos sur le port de Lannion dans la tour de guet. Retour par la route de l’ancienne voie romaine Le Yaudet-Lannion. Parking de Nod Uhel, rive gauche An Nod Uhel Lannion

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Other Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes d'Armor Parking de Nod Uhel, rive gauche An Nod Uhel Ville Lannion lieuville Parking de Nod Uhel, rive gauche An Nod Uhel Lannion Departement Côtes d'Armor

Lannion Lannion Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Le Léguer, rive gauche – Léguer en fête Lannion 2022-07-10 was last modified: by Le Léguer, rive gauche – Léguer en fête Lannion Lannion 10 juillet 2022 An Nod Uhel Parking de Nod Uhel, rive gauche Lannion Côtes d'Armor

Lannion Côtes d'Armor