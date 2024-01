« Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune », un film-docu d’Anna Salzberg Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

De l’intime à la politique : une plongée dans le mouvement des femmes des années 1970 et dans la pratique cinématographique collective.

Projection de « Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune » (2022, 84′), un film

documentaire d’Anna Salzberg , suivie d’une discussion en présence de la

réalisatrice, et programmée dans le cadre d’un nouveau cycle organisé

en partenariat avec l’association Périphérie.

J’interroge ma mère sur son passé féministe, et pourquoi elle a fait un enfant toute seule. Elle ne me répond pas, alors je trouve des réponses ailleurs, dans des archives, auprès d’un chœur de femmes et dans des gestes de cinéma que je fais. Je veux percer le mystère de ma mère, je découvre le mouvement des femmes des années 1970, un cinéma militant féministe, et la femme cinéaste que je suis change. Ainsi, le mode de fabrication de mon film rejoint celui des militantes que je rencontre et témoigne de la transmission d’une mémoire des luttes féministes par la pratique cinématographique collective.

Production : Les Films du Hasard en coproduction avec Flammes. Montage : Françoise Tesseron. Musique : Stéphanie Barbarou. Avec : Liliane Salzberg, les femmes du MLAC de Gennevilliers et de la Poudrière.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Périphérie Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune d’Anna Salzberg