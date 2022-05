Le Grand Tout Lainsecq, 19 mai 2022, Lainsecq.

Le Grand Tout Lainsecq

2022-05-19 19:00:00 – 2022-05-19

Lainsecq Yonne Lainsecq

EUR 12 12 Spectacle de Paccoud et le Sister System c’est..

– Cinq voix qui posent leurs pieds sur le plateau après avoir minutieusement préparé le terrain aux émotions cachées.

– Croiser les écritures et les aligner comme on monte un spectacle de music-hall.

– Sublimer le réel par la force des voix, le jeu des harmonies et la parole poétique. Comme le clown pose une plume bleue sur le marteau-piqueur, comme la danseuse s’ouvre sur les charbons ardents.

Il se veut libre et vindicatif, drôle.

anartscene@hotmail.fr

Spectacle de Paccoud et le Sister System c’est..

– Cinq voix qui posent leurs pieds sur le plateau après avoir minutieusement préparé le terrain aux émotions cachées.

– Croiser les écritures et les aligner comme on monte un spectacle de music-hall.

– Sublimer le réel par la force des voix, le jeu des harmonies et la parole poétique. Comme le clown pose une plume bleue sur le marteau-piqueur, comme la danseuse s’ouvre sur les charbons ardents.

Il se veut libre et vindicatif, drôle.

Lainsecq

dernière mise à jour : 2022-04-29 par