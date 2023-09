[Théâtre] Face A Le Drakkar Dieppe, 30 mars 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La pièce débute comme une conférence, tout ce qu’il y a de plus sérieux : tableurs Excel et diagrammes. Ici, on décortique l’amour et les relations de couple en faisant appel à la sociologie à la philosophie. Mais rapidement, le terrain devient glissant et les grandes théories font place aux chansons et à la culture populaire. Avec humour et autodérision, Louise et Léa nous entraînent sur le chemin de l’intime, dans une fiction parfois absurde, parfois saisissante de réalisme.

Pourquoi je n’arrive pas à trouver chaussure à mon pied ? Qu’est-ce qui cloche chez moi ? Je dois changer quelque chose ? Mais quoi ? Ces questions, on est nombreuses (et nombreux) à se les poser, mais finalement, nos comportements amoureux ne sont-ils pas le reflet d’une société mal en point ?

Face A, comme la première face d’une cassette, est la célébration joyeuse de nos empêchements et de nos amours, vue du côté des femmes..

2024-03-30 20:00:00 fin : 2024-03-30 . .

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



The play begins like a serious conference, with Excel spreadsheets and diagrams. Here, love and relationships are explored through sociology and philosophy. But the terrain soon becomes slippery, and the great theories give way to songs and popular culture. With humor and self-mockery, Louise and Léa take us down the path of intimacy, in a fiction that is sometimes absurd, sometimes strikingly realistic.

Why can’t I find the right shoe? What’s wrong with me? Do I need to change something? But what is it? Many of us ask ourselves these questions, but in the end, aren’t our behaviors in love a reflection of a society in disarray?

Face A, like the first side of a cassette, is a joyful celebration of our obstacles and our loves, seen from the women?s side.

La obra comienza como una conferencia seria, con hojas de cálculo Excel y diagramas. El amor y las relaciones se exploran a través de la sociología y la filosofía. Pero el terreno se vuelve resbaladizo y las grandes teorías dan paso a las canciones y a la cultura popular. Con humor y burla de sí mismas, Louise y Léa nos llevan por el camino de la intimidad, en una ficción a veces absurda, a veces sorprendentemente realista.

¿Por qué no encuentro a la persona adecuada para mí? ¿Qué me pasa? ¿Tengo que cambiar algo? Pero, ¿de qué se trata? Muchos nos hacemos estas preguntas, pero al final, ¿no es nuestro comportamiento en el amor un reflejo de una sociedad en mal estado?

Cara A, como la primera cara de un casete, es una alegre celebración de nuestros obstáculos y nuestros amores, vistos desde el punto de vista de las mujeres.

Das Stück beginnt wie eine Konferenz, ganz seriös: Excel-Tabellen und Diagramme. Hier werden Liebe und Paarbeziehungen mit Hilfe von Soziologie und Philosophie analysiert. Doch schon bald wird der Boden glatt und die großen Theorien werden von Liedern und der Popkultur abgelöst. Mit Humor und Selbstironie führen uns Louise und Lea auf den Weg der Intimität, in eine Fiktion, die manchmal absurd, manchmal atemberaubend realistisch ist.

Warum kann ich keinen Schuh an meinem Fuß finden? Was stimmt nicht mit mir? Muss ich etwas ändern? Aber was? Viele von uns stellen sich diese Fragen, aber ist unser Liebesverhalten nicht das Spiegelbild einer Gesellschaft, die sich in einem schlechten Zustand befindet?

Face A, wie die erste Seite einer Kassette, ist eine fröhliche Feier unserer Hindernisse und unserer Liebe aus der Sicht der Frauen.

