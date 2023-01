JEANNE BONJOUR + HERSCHEL + SWOOH (GPAME’S LIVE) Le Diapason – Université de Rennes, 3 février 2023, Rennes.

JEANNE BONJOUR + HERSCHEL + SWOOH (GPAME’S LIVE) Vendredi 3 février, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes

Etudiant.es : Gratuit // Plein tarif : 5€

Pop colorée, folk/rock et Dj set au Diapason !

*Tous les shows seront captés et retransmis en direct sur la radio C-Lab. Des vidéos et extraits de l’évènement seront diffusés sur les réseaux de l’IUT de Rennes par la suite. * *Tous les shows seront captés et retransmis en direct sur la radio C-Lab. Des vidéos et extraits de l’évènement seront diffusés sur les réseaux de l’IUT de Rennes par la suite. * _La Licence professionnelle Gestion de la Production Audiovisuelle Multimédia et Evènementielle (GPAME) fête cette année ses 20 ans. Les étudiant.e.s de la promo 2022-2023 vous donnent rendez-vous le vendredi 3 février 2023 pour célébrer cet anniversaire symbolique. Au programme de GPAME’S LIVE, une converge des milieux de l’audiovisuel et du spectacle vivant au travers d’un après-midi d’échanges et une soirée concert dans la salle du Diapason.

> Plus d’informations sur le site de l’IUT de Rennes

