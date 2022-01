Le café de l’Excelsior Chédigny, 29 janvier 2022, Chédigny.

Le café de l’Excelsior Chédigny

2022-01-29 – 2022-01-29

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny

Conte théâtral adapté du roman de Philippe Claudel. Mis en scène par Christian Stern avec Magali Berruet.

« Grand-père bouclait L’Excelsior, descendait le rideau

rouillé qui n’arrivait plus jusqu’au sol, et posait dessus un panneau offert par une marque de digestif « fermé pour cause de… ». Jamais il n’écrivait la cause. « Mes gars s’en fichent, le drame pour eux, ce n’est pas la

cause, c’est la fermeture. »

Valérie TORTOLERO

Chédigny

