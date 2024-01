Concevez votre infusion à base de plantes et fleurs Sennevières, dimanche 12 mai 2024.

Concevez votre infusion à base de plantes et fleurs Sennevières Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:00:00

Juliette cultive, cueille, sèche et transforme des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. À travers cet atelier, elle vous partagera son savoir-faire, vous fera découvrir toutes les étapes de son métier de paysanne herboriste et vous expliquera le processus de création d’une infusion. Entre odeurs, saveurs, couleurs, toucher et écouter, tous vos sens seront en émois et vous découvrirez des plantes aux goûts uniques. Vous repartirez avec le sachet d’infusion que vous aurez élaboré.

Un moment à partager en famille ou entre amis pour petits et grands !

30 EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire juliette@lacabaneaplantes.com



