Le Cabaret de la Lune Pontrieux

2022-05-25 19:15:00 – 2022-05-25

Pontrieux Côtes d’Armor Pontrieux

Théâtre au Village souhaite faire découvrir des pièces de théâtre d’auteurs, de la littérature, le métier des artistes, aux habitants, dans une ambiance bucolique de fête et d’échanges, où public et artistes se côtoient. Le registre choisi est le théâtre de comédie sous toutes ses formes littéraires : la farces, les fantaisies, les comédies réalistes, l’absurde, les comédies noires, etc. Notre équipe artistique se compose d’une douzaine d’artistes, environ 2 comédiens pour les spectacles enfant, 6/9 comédiens pour les

spectacles adultes et 2/3 musiciens. Aujourd’hui, venez découvrir le spectacle “Le Cabaret de la Lune” d’Anne Busnel”

azorprod@yahoo.fr

Pontrieux

