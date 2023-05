Randonnées pédestres- randonnées VTT Hameau de La Bouteille, 29 mai 2023, Le Brethon.

Lundi 29 Mai 2023, au départ de La Bouteille, l’ASEB de Le Brethon vous propose 4 parcours à pied ou à VTT, avec ravitaillements en Forêt de Tronçais.

37 km, 25 km, 14 km ou 8 km.

Boissons et restauration sur place..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . EUR.

Hameau de La Bouteille La Bouteille

Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Monday May 29, 2023, starting from La Bouteille, the ASEB of Le Brethon offers 4 routes on foot or mountain bike, with refreshments in the Forest of Tronçais.

37 km, 25 km, 14 km or 8 km.

Drinks and food on the spot.

Lunes 29 de mayo de 2023, partiendo de La Bouteille, la ASEB de Le Brethon propone 4 rutas a pie o en bicicleta de montaña, con avituallamiento en el Forêt de Tronçais.

37 km, 25 km, 14 km u 8 km.

Bebidas y restauración in situ.

Am Montag, den 29. Mai 2023, bietet Ihnen die ASEB von Le Brethon von La Bouteille aus 4 Strecken zu Fuß oder mit dem Mountainbike an, mit Verpflegungsstellen im Wald von Tronçais.

37 km, 25 km, 14 km oder 8 km.

Getränke und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-27 par OTI Vallée du Coeur de France